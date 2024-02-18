求救程式HKSOS 信號範圍僅500米

【本報訊】玩滑翔傘一度遇意外的67歲姓鍾男子表示，前日在密林迷路期間，在沒有流動通訊網絡的情況下，曾使用執法部門的「HKSOS」手機應用程式發送求救信號未果。有科技界人士指，相關程式發放的信號範圍僅500米，搜救機須在該範圍經過才能偵測求救信號，故用戶須預先啟動並填妥路線等資料，才能通知執法部門，並鎖定搜救範圍。鍾男無法發出求救信號，據指與沒有正確使用有關。

需填寫路線資料 預先啟動 根據HKSOS程式簡介，用戶在進行戶外活動時，需預先啟動程式，並填寫簡單的資料，包括活動類型、預定路線、出發及預計結束時間等；若用家不幸遇上意外，可自行或經指定的緊急聯絡人透過程式報案。執法部門接報後，會利用專利技術Signal Radar，遠距離偵測程式發出的求救信號，並透過定位等資料，確定失蹤者位置，加快搜救工作。根據程式簡介，Signal Radar可在無手機網絡覆蓋的複雜地勢運作。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受本報訪問時表示，當用戶透過程式發出求救信號時，程式會利用手機的其他無線射頻，發出一種特別的WiFi，其有效範圍是500米，搜救機只有在相關範圍內經過時，才會偵測到用戶的求救信號。他續指，程式的作用是通知執法部門，有用戶需要救援，並透過用戶預先留下的若干資料，藉以縮窄搜救範圍。

方保僑又稱，現時只有衞星電話，能在沒有流動通訊網絡覆蓋的情況下，發送求救信號，惟因成本高，故一般市民較少使用。他期望，電訊商可在郊野地區增加發射站數量，以減少手機信號盲點。