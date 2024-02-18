大霧照玩滑翔傘 險入鬼門關

迫降樹林困山 退休教師宿一宵捱冷 嚮往飛行的六旬退休教師，前日與友人在馬鞍山昂平玩滑翔傘，友人因大霧「打退堂鼓」，事主卻堅持翺翔天際，惟起飛不久因方向難辨降落樹林，他雖已下載「HKSOS」應用程式原感「大安旨意」，詎料樹林無信號又不能打緊急電話，在「叫天不應，叫地不聞」下在山頭「宿一宵」捱冷。至昨晨天亮覓路，手機有信號始能求助脫險。他沒有受傷，但承認因「自己曳」不聽勸告而險入鬼門關。

飛服隊直升機出動 確認位置助拯救 昨晨7時許，一名姓鍾（67歲）男子報案，指於前日下午在昂平玩滑翔傘期間，因大霧而迷失方向，最後在一處樹林急降後，因手機沒有信號且方向難辨被困，無奈只好在山頭露宿一宵。消防及救護員接報後，前往西貢北港凹路黃竹山新村對開集合並登山搜救。政府飛行服務隊直升機奉召在現場附近一帶盤旋尋找，最後於近大金鐘對落樹林尋獲事主的滑翔傘，消防趕至該處把鍾男帶落山下，他經檢查後證實沒有受傷。

霧鎖昂平 同行友人視察「打退堂鼓」 據鍾男透露，自己退休前是英文教師，自小喜歡飛行，有朋友為直升機機師，他亦有玩滑翔機，但因香港欠缺相關配套就此作罷。約兩年前，有朋友介紹他玩滑翔傘，由於與玩滑翔機相比較為方便，他開始熱愛這種活動，大家不時相約到本港滑翔傘熱點翱翔天際。前日下午3時許，鍾與友人抵達昂平玩滑翔傘，由於當時現場大霧，友人經視察後先行離去，鍾則「勇字當頭」堅持出發。

詎料大霧縈繞不去，鍾起飛不久因方向難辨，最後緊急降落在一處樹林草地。濃霧下他使用「HKSOS」手機程式及撥打緊急電話求救，惟因現場沒有手機信號而未能成功。他憶述那一刻「落咗去先知大鑊，緊急電話打唔到，冇網絡呀！」他當時只好祈禱，叫自己冷靜些，最後挨着大樹露宿一宵。至昨晨7時許，鍾離開樹林草地尋覓出路，期間發現有手機信號，遂連忙報案求助。至上午約9時45分，救援人員於大金鐘對落樹林確定其位置。

自嘲老頑童不聽勸 脫險「感謝耶穌」 鍾自嘲是「老頑童」不聽勸告，「自己曳，鍾意玩滑翔傘，前日大霧啲，唔應該飛嘅，飛到出去發覺好大霧，睇唔到嘢，但已經番唔到轉頭！」他坦言，「成件事好感謝神，我諗住分分鐘出唔到嚟，無論如何，我要感謝耶穌，我不停祈禱，求主保佑，賜我智慧。」鍾聲稱「HKSOS」手機程式在某些位置收不到，「冇網絡就傳唔到位置，你會覺得好無助，我當時大安旨意安全降落，以為打電話同朋友講吓，或者打999講吓我位置搞掂，點知原來兩樣嘢都係做唔到，當時感覺好無助」。不過，事主無法發出求救信號，可能與沒有正確使用相關程式有關。

在「叫天不應，叫地不聞」情況下，鍾只有求神賜其智慧，讓他休息一晚，以便翌早天光較易求救。鍾憶述這段經歷時不禁感慨，「如果跌落樹林係好難好難搵到，我都諗分分鐘出唔到嚟，因此挨樹瞓喺度嘅時候會諗好多嘢，究竟人生係咩呢？係唔係咁樣玩完呢？」慶幸的是他最後安全獲救。