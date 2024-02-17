冰鑑春秋：普京挑戰西方新聞自由

去年4月才被霍士新聞開除的前主持人卡爾森，搖身一變成為在社交平台X上擁有超過1,200萬粉絲的網紅，對俄羅斯總統普京進行專訪，引起西方媒體的交相指摘，卻暴露出一個日益嚴重的問題，就是以美國為首的西方媒體陣營，對不同於他們的所謂「主流」觀點，已經愈來愈難以忍受。

從美國到歐洲，媒體對卡氏與普京幾乎是一面倒的撻伐，德媒《法蘭克福匯報》以「卡爾森實現普京完美的公關秀」抨擊，認為卡爾森任由普京自由演出，沒有挑戰普京的言論；《世界報》的標題是「莫斯科的童話時刻──過了7分鐘卡爾森才打斷普京」；《南德意志報》的標題則乾脆是「覲見普京」。美媒的批判更是不留情面，前國務卿希拉妮痛批卡爾森形同莫斯科豢養的小狗，淪為普京「有用的白癡」。

支持特朗普的卡爾森從來不掩飾自己的觀點，不僅質疑美國軍援烏克蘭是否適當，更嘲諷烏總統澤連斯基是貪污腐敗的反面英雄。而普京顯然也在仔細評估後抓住了這個向西方世界發聲的機會，企圖藉此反攻，突破兩年多來西方媒體對俄方意見的全面封鎖。

誠然，普京天馬行空的觀點確有可被質疑之處，卡爾森沒有尖銳地質問普京，也讓這場專訪更像是一場宣傳。但從台灣剛剛結束的大選就可得知，選舉期間幾乎藍綠白三方候選人都接受過類似的訪問，為何卻沒有引起這樣強烈的反彈？是普京的表現真的太過離譜？還是西方媒體早有默契，封殺一切不同於他們價值觀的意見呢？

然而，從網絡媒體累積超過10億次以上對這次專訪的點閱，顯然全世界的閱聽人渴望聽到不同的聲音，普京成功的挑戰了西方的新聞封鎖，大概就是這場專訪秀最大的意義。