橫眉冷看：經濟增長 這邊獨好

2023年完結，國家主席習近平總結中國與外圍經濟的表現，得出結論是「風景這邊獨好」。觀乎幾個重要的西方國家，去年國民生產總值（GDP）的增長率，美國是2.5%，法國0.4%，英國0.1%，德國是負0.3%。至於親西方陣營的地區，日本GDP的增長是1.9%，台灣1.4%，新加坡1.1%，比較之下，中國的增長率卻有5.2%。

去年台灣的股市瘋漲，加權指數超越了香港恒生指數，總統蔡英文還以此炫耀。但你可知道，2023年寶島的GDP增幅只有1.4%，創出14年的新低紀錄。經濟創新低，股市反倒創新高，故筆者常說，股市是經濟寒暑表的論調，乃是謊言。金融市場的升降，從來都是金融大鱷們說了算，哪有如此簡單，如果經濟好股市就升，經濟差就跌，指數的起落這般容易預測，豈非大部分人都能賺錢，又何來說股票市場上，七成都是輸家。

當然也有人懷疑中國的經濟數據不可靠，或許是誇大數字。現實究竟是如何，親華與反華陣營永遠各說各話。但從另一角度看來，美西方陣營出盡洪荒之力，試圖圍堵俄羅斯，但2023年俄國的GDP增幅仍達3.6%，而中國的條件更勝俄國，既是如此，我國的GDP增幅能達到5.2%，按理也沒甚麼稀奇。

況且，假如中國GDP的數字不可靠，領導人是心虛的話，大多只會將此事輕輕帶過，可以不多提就不多提，但習主席則不然，他特別指出全球的經濟，是中國這邊風景獨好。習主席敢這樣說，當然是有十足底氣，對中國經濟有百分之一百的信心。遠的不說，單看內地今年的春運潮，據說多項數據都創了歷史新高。若中國經濟當真如外界所說般差勁，你認為在春節期間，會有這麼多人有閒情出遊嗎？