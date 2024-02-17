坦言集：絲路歷史

在學院我教授一帶一路國家的歷史與文化一科，既興奮亦感吃力。興奮是因為往常學歷史的都是以國家為單位，一國中心論。即使中國的中西交通史，亦是從中國出發，只考慮中國所見所經歷的交通往來歷史。能夠跨越一國的範疇看歷史，而且這個歷史比西方的地中海史覆蓋更大更長遠，且要從中國的視野突破出來，也不囿於西方或中亞、中東、南亞的框架。這樣的探索帶來新的思維、概念。

吃力是因為不懂的太多了。大歷史下一國一地的歷史並不是帝王將相的事迹，也不盡是考古所得可見到的。缺乏當地語文，包括死文字的訓練，容易變成瞎子摸象。就連中國的歷史，在大歷史的大角度審查下，許多我們以為是慣常一致的變得不可靠，在官史野史之外還有眾多不知。

例如中國歷史上的分裂都是思想大活躍之時，春秋戰國為明證，但在此主要是在中原（長江與黃河流域）之變。漢代通西域，中國的分裂便多了外來因素，也帶來外來思想與文化的影響。唐代是中國傳統文化與外來文化大衝突、大融和之時，西域（包括絲路一直至地中海，包括波斯、阿拉伯，以至印度）和佛教文化思想改變了中國秦漢一統以來的傳統。唐末通東西洋，外來衝擊比陸上絲路更大。宋明黨爭可能反映社會經濟在開放下的變動，明代東林黨復社便代表改革開放。倭禍與日本石見銀山的白銀生產（當時佔全球近半）相連，也連上徽商海外發展。元朝雖不足一百年歷史，但當時的歐亞非大陸的大通行，其社會經濟政治作用巨大。可惜官史野史只提元人的殘酷，不及其他，連色目人（多從中亞、中東來）的影響也付之闕如。

一帶一路的大歷史要重新審視傳統歷史認識。即使歐洲的文藝復興，也與經絲路上阿拉伯文化關連，與唐朝相當時期裏阿拉伯帝國在巴格達廣泛翻譯古希臘的經典，並將之與波斯、印度的思想融合起來，以哲學的名義推動各種科學思想的發展。繼而由伊斯蘭教佔領北非、西班牙、意大利南部而把這些經典回傳歐洲，再在西班牙翻譯，返輸入意大利，與意大利商人自中亞、中東所得結合，形成意大利首啟的文藝復興期。這樣的史實，亦顛覆我們所知歐洲的發展。

諸此例子，一帶一路歷史有眾多重新學習的地方。