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行山客感不適 直升機送院
【本報訊】昨日早上9時許，執法部門接獲一名女子報案，指她與姓潘（65歲）丈夫在將軍澳鷓鴣山晨運期間，丈夫突然心口不適，並且無法自行落山。
救援人員接報後登山救援，政府飛行服務隊直升機奉召協助，潘男獲救時清醒，他隨即由直升機吊送至東區醫院接受治理。
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