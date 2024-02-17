街頭掃射鋁罐 氣槍男被捕

【本報訊】昨日凌晨1時許，執法部門接獲途人報案，指在將軍澳至善街及唐俊街交界，發現一名男子疑似手持氣槍射擊。人員接報趕至，截獲一名姓簡（48歲）男子，並在其身上檢獲一把懷疑氣槍，相信他曾經用槍射擊鋁罐。人員經初步調查後，以涉嫌「管有仿製槍械」拘捕簡男，他已被帶走調查，案件中無人受傷。