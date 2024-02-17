落斜失控自炒 單車男爆頭亡

【本報訊】一名姓謝（27歲）男子偕3名友人，昨日上午從沙田大圍出發，騎乘單車經大埔前往港鐵元朗站。至中午12時48分，各人途經八鄉林錦公路觀音山近凌雲寺對開落斜位時，謝的單車懷疑突然失控致人仰車翻，他當場重創昏迷，尾隨而至的友人赫見事故，隨即報案求助。

救護員接報趕至，即場替謝男施心外壓急救，並由救護車急送元朗博愛醫院搶救，惜至下午1時37分被證實不治。執法人員封鎖現場，行人路遺下單車、一個磨損的頭盔及一攤血漬，經初步調查後，不排除謝男騎乘單車落斜時失控衝過對面線，並飛彈至行人路致頭部重創，呼籲目擊市民提供資料。

友人指「可能好耐冇踩」 據事主同行友人透露，謝在影音工程公司任職，使用的單車屬其所有。他們一行4人從大圍出發，擬抵達目的地後各自乘車返家。尾隨謝男而行的友人騎乘單車至事發地點時，目睹事主頭部受傷，躺臥於對面馬路燈柱旁邊，其單車則橫亘路中，其中一名友人陪同謝男送院。友人又指出，謝過往有騎乘單車，「可能好耐冇踩」，惟不清楚他是否騎乘單車首次途經林錦公路。