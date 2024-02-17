虛報跨國貿易 瘋狂洗錢140億

歷來最大宗 拘非華裔主腦共7人 海關於前年接報，指有非華裔人士夥同家人及本地人士組成跨國洗黑錢集團，透過開設多間空殼公司及大量傀儡戶口，表面進行不同業務的跨國貿易，實質透過虛假貿易紀錄及頻繁出入帳交易，持續及長期以大額高頻模式協助清洗高達140億元犯罪得益，其中單日最高入帳金額更超過一億元。海關經年累月調查後，上月杪拘捕包括主腦等共7人，並凍結約1.65億元資產，這是海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案。

招攬親友港人開空殼公司 海關於2022年透過情報分析，鎖定一名34歲非華裔洗黑錢集團主腦，他持有一間獨資經營公司，出口電子產品到印度等東南亞國家及地區。2021至2023年間，該公司在本地5間銀行開設的帳戶，共處理79億元懷疑犯罪得益，單一戶口最高處理金額達63億元。

另外，主腦利用妻子、弟弟及父親名下最少8間公司及11個銀行戶口，協助清洗巨額可疑資金。其中在2021年，主腦透過一名保險經紀中間人，以豐厚報酬招攬3名本港居民，協助開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口，處理超過60億可疑款項。

今年1月30日，海關採取代號「拂曉」的執法行動，突擊搜查包括九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位，檢獲手機、銀行卡、懷疑人造寶石等證物，並拘捕5男兩女（23至74歲），當中包括主腦，其擔當骨幹成員的家人，以及3名空殼公司及傀儡戶口持有人，人員已即時凍結他們名下約1.65億元資產，包括1,700萬存款、5個住宅單位、3個商業單位及3個車位。海關會視乎進一步調查結果，諮詢律政司意見，並向法庭申請充公存款及物業。被捕人士分別報稱文員、公司股東、保險經紀及無業等，他們已獲准保釋候查。

調查人員表示，相關公司全部報稱從事進出口貿易，業務範圍包括出口成衣、電子產品及寶石等，並以紅磡一商廈單位作登記地址，相信有人把單位闢作洗黑錢營運中心，集中處理各人名下公司戶口及進行資金操作。而主腦及其家人的公司雖然錄得數十億元的交易，但部分公司只有約9,000萬元的報關紀錄，其餘公司更從未作過出入口申報。

出入帳次數累計逾兩萬宗 2021年至2023年間，空殼公司合共清洗逾60億懷疑犯罪得益，其中有公司在一年內處理高達25億元的不明款項。涉案戶口收取多個來自本地和海外的銀行帳戶款項後，隨即與海外及本地的銀行交易對手，進行複雜頻繁的交易，當中出入帳次數累計超過兩萬宗，單一戶口單日最高入帳次數逾50次；單日最高入帳款項高達一億元，最高單一交易金額約4,800萬元。

海關聯絡海外執法部門後，得悉涉案集團以國際貿易形式出口電子器材、鑽石及貴金屬等，其中29億元資金來自印度手機應用程式詐騙集團，兩間印度公司涉嫌透過虛假寶石貿易，把犯罪得益轉移出國，正被印度當局調查。海關相信已瓦解該個洗黑錢集團，調查仍在進行，將循被捕人士背景、資金流向等多方向追查，不排除有更多人被捕。