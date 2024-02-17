涉偽造口供妨司法 警員3‧7交區院處理

【本報訊】深水埗警區重案組人員在調查一宗詐騙案件期間，懷疑有人妨礙司法公正。該案件其後交由西九龍總區重案組人員調查，並於去年8月25日在青衣區拘捕一名男警務人員，涉嫌在處理10宗案件時偽造及意圖妨礙司法公正。經諮詢法律意見後，該男警被控偽造及在公職中行為失當共兩罪，案件昨於九龍城裁判法院再訊。控方表示已準備好轉介往區院處理的文件，裁判官把案件押後至3月7日交由區院處理，被告獲准繼續保釋。

疑虛假陳述致案件終止調查

被告黃耀聰（32歲），報稱為警員，現時已被停職。控罪指，被告於2022年11月4日與5日之間，在香港製造虛假文書，即一份日期為2022年11月5日據稱由周姓女子作出的口供，但事實上她並沒有作出該口供，意圖由被告藉使用該文書而誘使他上司接受該為真文書；於2023年1月6日與7月28日之間，在香港身為擔任公職的人，即一名隸屬香港警務處的警員，在9宗被警方調查的案件過程中或與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意行為不當，不誠實地向上級作出虛假陳述，表示投訴人不再追究上述案件，引致上述案件被終止調查。案件編號：KCCC 170/2024