東呼即應：虐嬰案 母憂B女變傷殘 斥社署監管是但

東呼即應揭乏培訓 社區保母難獲信任 香港虐兒個案層出不窮！繼早前本報率先揭發的「童樂居」事件後，屯門一名9個月大的女嬰早前疑遭社區保母虐待受傷。女嬰母親接受《東呼即應》訪問指，醫生稱即使女兒甦醒，也有機會變成殘疾，炮轟社會福利署監管不足，對社區保母的資歷及經驗等把關不力，事後態度冷漠，促有關部門及機構及早回應。有社福界認為，社會對學前幼兒教育和服務等不足，政府需正視問題；有議員促當局完善對社區保母的培訓，以及清晰監察和督導工作。

今年1月初，女嬰母親陳小姐（化名）與丈夫都要上班，加上工人放假，她便申請仁愛堂的「鄰里支援幼兒照顧計劃」找社區保母幫忙照顧，社區組織將9個月大女嬰交由一名姓鍾的「社區保母」照顧，豈料懷疑有人虐待兒童，聲稱替女嬰沖涼後對方身體抽搐，送院後情況一度危殆，女嬰送院後被診斷雙眼出血視網膜脫落，左腦嚴重受損，手術後情況仍然未樂觀。醫生表示，即使甦醒過來也有機會變成殘疾。

女嬰母轟仁愛堂漠不關心 女嬰媽媽陳小姐表示，在交託女嬰予「社區保母」照顧前，社區組織不僅沒有提供選擇，就連該保母有沒有相關照顧兒童的經驗和培訓也一律沒有交代，且整個過程也極不透明。她續稱，事發後涉事組織對此漠不關心，「連一秒假裝關心都沒有」，後續負責的社工也換來換去，她希望有關機構和部門可以盡早回應事件。《東呼》亦嘗試向仁愛堂了解事件，但對方僅回應指「由於事件已進入司法程序，現階段不適合作任何評論」。

有傳指很多社區保母的培訓時間不足兩小時，此次涉事的社區保母也是今年1月起提供服務，怎料第一位照顧的女嬰便出事，不少街坊對此情況表示震驚。街坊林先生指出，培訓最少也要三個月，僅兩個小時，是否清楚守則都很難保證，他表示這對社會很不負責，對小朋友也不公平。

議員：需清晰督導確保質素 香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳表示，當前社會對學前幼兒教育和保護意識不足，一個多小時甚至三、五小時的培訓是絕對不足。議員狄志遠也稱，當前的社區保母計劃有不足之處，培訓時間過短，都難以稱之為培訓。狄提出，政府應考慮如何完善培訓要求，並做足指引且完善培訓空間，還要有清晰的監察和督導工作，才能確保服務質素。

無論如何，這宗幼兒「所託非人」慘劇，社署有必要徹底檢討如何確保有關計劃服務真的幫到在職家庭，否則託兒服務變虐兒悲劇只會不斷上演。根據防止虐待兒童會數字，2022至23年度共接到逾1,200宗熱線舉報和諮詢，按年增加約8.5%，其中約一成半懷疑虐兒個案，按年更大幅飆升超過一成。

女嬰原本活潑可愛。（事主提供獨家圖片） 東網版面新設計一撳即睇 女嬰頭部受重創，目前仍昏迷。 東呼即應爆料熱線