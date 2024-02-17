疑戴綠帽襲妻 旋轉拍賣前高層候懲

【本報訊】二手拍賣平台Carousell（旋轉拍賣）前香港董事總經理葉承浩，疑因結婚8年的妻子懷疑出軌，夫婦衝突期間，葉被指掐妻頸部約3分鐘，因而被控一項普通襲擊罪。他原本否認控罪，排期昨在東區裁判法院開審。被告開審前認罪，裁判官押後至3月1日判刑，期間為被告索取感化及社會服務令報告，被告續保釋候懲。

扼事主頸3分鐘

被告葉承浩，英文名William，報稱資訊科技技術員，控罪指他於2023年10月15日，在太古城康怡花園內的走廊襲擊姓黃女事主。同意案情指，被告與女事主在2015年10月30日結婚，但自2023年6月初起關係變差。案發當日晚上11時許，兩人在康怡花園住所內發生爭執，激烈爭吵之下，事主離開單位，被告緊追其後。事主因擔心而大聲呼叫，被告之後用右手扼住頸部約3分鐘，事主無法呼吸及感到疼痛。事主事後被送往東區醫院診治，診斷顯示被告背及腿有傷，頸亦有發紅。