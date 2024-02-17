串謀呃佣逾百萬 兩前保險代理罪成

【本報訊】安盛金融有限公司3名前保險代理人，涉在2015年至2017年，串謀另一代理人訛稱4份保單由對方經辦，詐騙該公司佣金及獎金共約118.7萬元，並串謀處理犯罪得益逾275萬元，被廉政公署落案起訴欺詐等5項罪名。其中一人於早前承認控罪，餘下兩人則否認控罪。經審訊後，區院暫委法官王證瑜昨裁定該兩名被告共面對的5項控罪均罪成。法官先提取兩人的背景報告，並押後至3月25日與認罪被告一同判刑，兩人須還押。

與另一認罪被告3‧25判刑 3名被告分別為安盛前助理分行經理李宗興（34歲）、安盛前保險代理人鄧惠霖（36歲）及江浩智（35歲）。李及鄧同被控3項串謀欺詐罪，李及江則同被控一項串謀欺詐罪及一項串謀洗黑錢罪；鄧早前承認兩項串謀欺詐罪，另一項串謀欺詐罪獲存檔法庭；李及江則否認所有控罪。法官裁決指所有控方證人均誠實可靠，並不相信辯方之解釋，認為兩名被告必有不誠實意圖，圖以虛假的保單詐騙安盛向他們支付佣金及獎金。法官亦相信兩人操控的涉案銀行戶口處理從安盛得來的犯罪得益。

控方案情指，葉兆軒於2015年9月獲李宗興招募成為兼職保險代理人，李告知葉毋須銷售任何安盛保險產品，但須每年轉介客戶，並要求葉在大新銀行開設戶口及交出該戶口的管控權；如果保險申請獲安盛批准，李每月會向葉支付2,000至4,000元作為介紹費。鄧及江於案發時則是全職保險代理，李為他們的上司。

葉、鄧及江3人被指於2015年2017年介紹客人假稱購買保單，由李安排誣稱葉辦理涉案4份保單，且誇大投保人的薪酬，使安盛向眾被告發放佣金及獎金共118.7萬元。李及江被指以葉的大新戶口處理從安盛獲得的佣金等犯罪得益共275萬元。葉早前獲發免予起訴書，並出庭指證李及江。案件編號：DCCC 836/2021