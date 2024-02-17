預算案在即 組織促設10天育兒假

【本報訊】今年財政預算案將在2月28日公布，有團體早前就財政預算案提出41項政策建議，並於昨日到政府總部外請願，促請政府考慮設立法定育兒假，增加侍產假，設立彈性工作津貼先導計劃，以及增加資助中醫門診服務名額和向遊客與本地市民派發額外優惠券及消費券等。

議員林振昇促請政府設立法定育兒假，規定養育3歲以下子女的父母各自可享至少10天全薪育兒假，並延長法定侍產假至7天及侍產假薪酬由現時的「五分之四」改為「全薪」發放。為促進家庭主婦、照顧者及退休人士搵工，議員周小松建議設立「彈性工作津貼先導計劃」，向僱主提供經濟誘因，為每名僱員提供持續的彈性工作安排，每間公司每年申領上限為10萬元。

倡侍產假增至7日改全薪 另外，在振興本地經濟方面，港九勞工社團聯會提出，向本地市民派發2,000元的繽紛消費券，讓市民可在指定夜經濟場所使用，並向遊客派發1,000元酒店住宿優惠券。團體提出的倡議包括「住宅用戶電費補貼計劃」補貼額提升至1,200元；向「樂齡及康復創科應用基金」注資5億元及增加資助幼兒中心服務名額等。