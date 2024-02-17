限圖書館複印內容 當局：一成屬合理比例

【本報訊】圖書館允許複製內容擬限10%，當局指屬合理比例指引非嚴格定義。前日港府昨就擬議的《版權條例》（第528章）（《條例》）附屬法例展開為期兩個月的公眾諮詢。諮詢建議允許複製版權作品，但需事前簽署證明並不得超過原作10%的內容。港府表示，為促進研究及知識傳播將對現行條例作出更新。

市民事前需簽聲明 知識產權署助理署長許麗珊昨日在一個電台節目表示，10%只是合理比例的指引，並非嚴格的定義。她指，圖書館可按個別情況和作品特性考慮複印合理比例，例如複印書本一成內容後，句字仍未完整，可再多印少許。但市民要求複印作品將要簽署聲明，表示複印本用作研究和私人研習。

《版權修訂條例》去年5月起生效，為了促進傳播知識和方便研究，港府建議制訂新附屬法例，將豁免檔案室、圖書館及研究室使用有版權保護的作品，本月15日起開始進行兩個月的公眾諮詢。因此，現行《條例》下規管相關允許作為的《版權（圖書館）規例》（第528B章）需要作出更新。

該諮詢文件中建議，將允許圖書館館長為市民複製有版權保護之作品，但事前需要市民知曉並簽署相關聲明協議，確保在此之前從未獲得過相同的複製品或已損毀，如若涉及如戲劇、聲音、影片等，複製品不得超過原作品內容的10%。且複製品只能用於私人研習或研究等指定範圍，如若未經版權持有人同意，私自複製或用於其他方面的用途，將負上民事或刑事責任。