8劏房業主違租管 共罰9300元

【本報訊】當局公布，有8名「劏房」業主因違反《業主與租客（綜合）條例》（第7章）第IVA部（《條例》）的相關規定，於昨日在東區裁判法院承認有關控罪並被判處罰款共9,300元。自《條例》生效以來，已有共125名「劏房」業主因違反《條例》而被定罪。

迄125人被定罪 差餉物業估價署指，這些業主的罪行包括（一）沒有在規管租賃的租期開始後的60日內，向差餉物業估價署（估價署）署長提交租賃通知書（表格AR2）；及（二）沒有提供租金收據予租客。其中一名違反上述（一）項四宗控罪的業主被判處罰款3,200元。估價署於早前發現這些業主涉嫌違反《條例》的相關規定。經深入調查及搜集證據後，估價署向這些業主提出檢控。

估價署發言人，希望這些被定罪個案能向「劏房」業主發出強烈訊息，必須嚴格遵守《條例》下的相關規定；同時提醒「劏房」租客在《條例》下所享有的權益。又強調估價署會繼續採取堅決執法行動，以打擊任何違例個案。