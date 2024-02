美斯缺陣 主辦方突改口 議員籲勿追究

「球王」美斯日前隨國際邁亞密訪港,成為本港年度盛事之一,吸引多國球迷來港觀賽,但最後卻因報稱受傷而未有落場比賽,引起巨大爭議。Michel Lamunière近日接受外媒訪問時,表示「當日比賽前15分鐘方得悉美斯不會上陣。」(He had only discovered Messi would not play 15 minutes before the start of the game),此說法與其於當日賽後聲明及記者會的說法並不一致。

主辦方Tatler Asia曾於本月4日賽後發聲明表示,「事前無得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息。」(Tatler did not have any information about the non-participation of Messi or Suárez prior to kick off.),Michel Lamunière本人亦在賽事翌日舉行記者會,親自解畫指,上半場結束後才獲國際邁亞密通知,美斯因傷無法出賽,上述說法皆與他接受外媒的講法有出入。