美斯缺陣 主辦方突改口 議員籲勿追究

稱賽前15分鐘已悉不會上場 美斯失場風波持續發酵。早前主辦香港隊對國際邁亞密表演賽的Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière，曾於賽後表示上半場結束後才得知美斯不能上陣。但他近日接受外媒訪問時卻一改口風，指在比賽前15分鐘方已得悉美斯不會上陣，和當日說法大相逕庭。有議員認為現時主辦方已願意回水，不應再作追究，避免令人覺得香港「樣樣都要贏晒」，對本港國際形象不好，但強調港府下次應小心避免同類事件再發生。

「球王」美斯日前隨國際邁亞密訪港，成為本港年度盛事之一，吸引多國球迷來港觀賽，但最後卻因報稱受傷而未有落場比賽，引起巨大爭議。Michel Lamunière近日接受外媒訪問時，表示「當日比賽前15分鐘方得悉美斯不會上陣。」（He had only discovered Messi would not play 15 minutes before the start of the game），此說法與其於當日賽後聲明及記者會的說法並不一致。

主辦方Tatler Asia曾於本月4日賽後發聲明表示，「事前無得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息。」（Tatler did not have any information about the non-participation of Messi or Suárez prior to kick off.），Michel Lamunière本人亦在賽事翌日舉行記者會，親自解畫指，上半場結束後才獲國際邁亞密通知，美斯因傷無法出賽，上述說法皆與他接受外媒的講法有出入。

內媒節目 美斯畫面被刪 根據主辦方Tatler Asia透露，國際邁亞密的合約，對方亦承諾球隊中的著名球星美斯、佐迪艾巴、布斯基斯及蘇亞雷斯，若非受傷需要上場作賽45分鐘，但最後國際邁亞密通知美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣，主辦方亦據此為活動作出宣傳。

另外，美斯風波也在內地引起軒然大波，有網民發現，央視體育節目《天下足球》，原本美斯帶領阿根廷隊於2022年高舉世界盃的影像被刪除，改以德國球員拿姆的鏡頭代替。在央視的《天氣預報》節目中，預報重慶、貴陽一帶天氣時的配圖，由美斯代言的貴州一間酒業廣告照片同樣被替換，改成當地風景照片。

「再追落去反而會輸口碑」 議員江玉歡坦言「再追究落去對香港未必係好事」。她指出，現時港府已沒有付資助，主辦方亦願意回一半水，港府若要再追究事件成功機會較微，而且會影響本港國際形象，因為球賽是商業行為，而主辦方已因事件而蝕錢，「再追落去反而會輸咗口碑」。她指應釐清旅遊政策，舉辦盛事「貴精不貴多」，以免人手不足監管不力。

Michel Lamunière近日一改口風指在比賽前已得悉美斯不會上陣。