「數碼化中藥標本館」下月推出

【本報訊】衞生署署長林文健表示，政府中藥檢測中心的「數碼化中藥標本館」將於下月推出，涵蓋220種香港常用中藥材，提供中藥鑑定、使用和研究等數據，是全球首個提供全方位資料的數碼化中藥標本館。他指，日後可望涵蓋中國藥典的中藥材，推動傳統中醫藥走向世界，香港在大灣區中醫藥高地建設中，亦可扮演國際窗口角色。

涵蓋220種常用藥材高清圖 林文健表示，為配合「數碼化中藥標本館」建設，政府中藥檢測中心的中藥標本館藏品，包括原植物及藥材標本，均以4K高解像度照片重新拍攝。下月開放使用時，將涵蓋220種常用藥材的飲片、原藥材和原植物標本的高清圖片，並提供200種藥材的化學訊息、50種藥材顯微切片資料、27種藥材3D影像、17種藥材DNA序列資料等。

除標本館外，衞生署轄下的政府中藥檢測中心亦包括負責制訂《香港中藥材標準》，以推動多項中藥鑑別研究、指標成分分析等。

林說，中心至今已完成12個研究及專題項目，包括去年為白鳳丸中常見中藥材的化學指標成分建立定性和定量分析方法。他指，現時已有9項在香港註冊的外用中成藥，透過簡化流程獲准在內地註冊上市，期望今年內可把簡化上市安排擴至內服中成藥。

林亦提到，去年共有876名吸煙者接受中醫針灸和輔導戒煙服務，衞生署將加強中醫針灸戒煙服務，引入更多服務提供者，出版針灸戒煙臨床實踐指南香港版，加強實體及網上中醫針灸戒煙培訓。他說，女性吸食「薄荷味」及「薄荷及水果味」的傳統煙比率較高，今後將考慮應否透過立法禁止銷售添味煙草產品。