流感擊潰 亡魂飆逾2倍

確診2周連升 重症大增8成 本港流感病例及監測數據持續回升，港人慎防雙疫夾擊，長者、小童等高危群組須加倍留心！根據當局最新數據，流感確診率連續兩周上升，公院入院率自年初以來仍然高於基線水平，上周流感嚴重個案大增逾80%、死亡個案更飆升超過兩倍。當局日前公布，一名有長期病的7歲男童感染甲型流感併發肺炎，情況嚴重。至於新冠病毒方面，確診率連續兩周錄得上升，地區監測數字亦連續3周上揚。

根據衞生防護中心最新監測數據顯示，上周（4至10日）收集的7,777個呼吸道樣本中，496個驗出帶流感病毒，比率為6.38%，低於9.21%的基線水平，但比前一周5.22%高，已連續兩周錄得上升。公院入院率為0.3，比前一周0.34略低，仍高於0.25的基線水平。嚴重及死亡個案方面，上周錄得29宗嚴重個案，當中包括20宗死亡個案，比率約70%；相比前一周錄得16宗嚴重個案、當中6宗死亡，嚴重個案大增81.25%，死亡個案更飆增2.33倍。

中心日前公布，正調查一宗兒童感染甲型流感個案，一名有長期病患的7歲男童於上月26日開始發燒、喉嚨痛和咳嗽帶痰，數次向私家醫生求醫，其後於周日（11日）出現氣促，周二（13日）及周三（14日）先後到私家醫院及瑪嘉烈醫院求醫，周四（15日）被轉往瑪嘉烈醫院兒童深切治療部。中心指，經化驗證實男童感染甲型H3流感，臨床診斷為甲型流感併發肺炎，情況嚴重，初步調查顯示男童潛伏期內沒有外遊，其3名家居接觸者現時出現病徵。

新冠地區監測連續3周上揚 至於新冠病毒方面，公共衞生化驗服務處上周收集共6,477個呼吸道樣本中，578個驗出有新冠病毒，比率為8.92%，比前一周8.11%高，連續兩周錄得上升，地區監測病毒數字亦連續3周上升。當局上周錄得9宗學校及院舍爆發報告，與前一周持平，但受影響人數則由51人增至67人，本周首4天（11至14日）則錄得8宗爆發報告，共影響30人。中心指，根據最新變種病毒監測數據，JN.1已成為最流行的變種病毒株，嚴重及死亡個案樣本分析顯示，JN.1變種株佔比約95%。

衞生防護中心表示，高危人士感染流感可引致嚴重疾病，在已掌握臨床資料的成人死亡個案中，大約有80%有慢性疾病，接種流感疫苗能有效預防感染，亦可減低因流感入院留醫和死亡的個案，呼籲市民踴躍接種流感疫苗，以應對流感季節。中心指，同時感染新冠及流感的患者，有較大機會出現嚴重併發症和死亡，特別是兒童、社區安老及居於院舍的長者，更應盡快接種流感及新冠疫苗。