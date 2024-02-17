長洲搶包山 下周一接受報名

【本報訊】一年一度的長洲「包山嘉年華」即將展開！壓軸項目「搶包山比賽」定於5月15日晚上長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，有興趣人士可於下周一（19日）起報名參加，截止日期為3月18日。「搶包山比賽」分為訓練、選拔賽及決賽3個階段。

參賽者須受訓及選拔 「搶包山比賽」將分階段進行訓練及選拔，所有參賽者須完成4月7日的攀包山架及防墮安全訓練，方可參加4月14日下午舉行的選拔賽。

「搶包山選拔賽」分初賽和複賽，以最短的時間完成初賽的24名參賽者，包括最少6名女參賽者將可入圍，晉升同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位，包括最少3名女參賽者。該12名選手將可參加5月15日晚上11時30分至翌日凌晨0時45分舉行的「搶包山決賽」。

「搶包山決賽」分男、女子組，兩組同時作賽。屆時，12名參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，而不同範圍的平安包分數亦會有所不同，得分最高的男女健兒將獲勝；而在指定時間內取得最多平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。

另外，「搶包山接力邀請賽」將一如以往在個人賽後緊接舉行，長洲地區團體的攀爬選手，將獲邀以3人為一隊參賽。