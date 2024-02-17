重點特訓加補考 再酌情處理 外勞司機考小巴 合格率近六成

【本報訊】港府去年批准公共小巴及客車行業輸入外勞司機，惟他們的路試合格率引起關注。根據運輸署最新數字，截至本月6日，已抵港的205名外勞司機中，約157人已參與考試，93人取得合格成績，合格率為59.2%。但該署指與獲批配額數目相比，現時參與駕駛考試的人數只佔一小部分，故合格率不宜視作有效統計數據。

超車時無留意右方車輛

西貢（1.2號）（專線）小巴有限公司總經理馮致華指出，愈來愈多外勞司機參加駕駛考試後，當得知那些是他們的常見錯誤，可安排車輛及司機作重點特訓，並讓外勞司機在路試線路多加練習，熟悉環境。即使通過考試，司機亦需一至兩星期熟悉所駕駛的小巴路線，尤其留意多人上落的位置，日後亦會派員坐車及在小巴上安裝攝錄機以評估外勞司機的駕駛表現。他舉例指，有司機會因超車時未檢查右邊是否有車輛而不合格，公司將會安排重考，至於如重考亦再不合格，馮致華指會視乎司機的表現酌情處理。