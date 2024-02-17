筲箕灣耀興道 世紀雨災歷劫近半年 下月始開臨時行車線

【本報訊】本港早前發生「500年一遇」的暴雨。立法會交通事務委員會昨舉行會議，當局提到，署方正在早前發生山泥傾瀉的筲箕灣耀興道進行第二階段修復工作，預料下月開通一條臨時行車線，今年第二季再開通所有行車線。有議員關注在極端天氣下若有道路遭阻塞，當局有否其他措施應對不能即日開道的道路，以及政府會如何在極端天氣下實時發放路面資訊。

議員陳學鋒關注，日後如果有道路遭阻塞，當局有否其他措施應對不能即日開通的道路，並提供應急設施，例如碼頭，又問及有關大浪灣村政府截流工程進度，以及目前有多少個主要幹道斜坡未做維修有主要風險。路政署副署長伍展鴻回覆指，當局首要為處理主幹道，一出現阻塞情況當局會積極處理，舉例早前石澳道出現阻塞期間，消防處有興建臨時碼頭，強調政府部門會合作處理問題。至於截流工程，伍期望可以在今年3月內完成。

另一議員劉國勳則關注當局會如何實時發放路面資訊，駕駛者如何從路政署方面獲得實時資訊。伍回覆指路政署和發展局有建築承建商會協助提供清理道路器材。

運輸署管理及輔助客運科管理事務部首席運輸主任/管理何均衡指，當局會在極端天氣期間在隧道發出廣播，同時有交通顯示屏提供資料。

路政署補鑊 4中心協調資源 此外，路政署亦設立了4個緊急控制中心，在惡劣天氣期間全程運作，以統一接收有關在公共道路出現的災害資訊，及協調處理緊急道路事故的資源調派。緊急控制中心會在8號風球懸掛前兩小時或在紅色暴雨或黑色暴雨警告生效時啟動運作，實時監察主要公共道路的最新情況。