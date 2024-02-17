8萬居民 逼爆慈雲山交通 團體倡東九龍綫設站疏導

【本報訊】慈雲山現有約8萬居民，惟區內缺乏大型鐵路運輸系統，居民只能依賴巴士、小巴等交通工具落山接駁港鐵，出行不便。有社區團體早前發起簽名請願，收集逾1,100個慈雲山居民的簽名，並於昨日向立法會申訴部提交申訴，爭取東九龍綫於慈雲山設站。該團體要求政府正視慈雲山居民的真實需求，又指會持續透過多個渠道反映慈雲山設站的訴求。

沙中綫設站 胎死腹中 慈雲山之友社指出，慈雲山是具迫切性興建鐵路的地區，一來區內人口老化持續，大型鐵路運輸方便長者出行；二來區內人口密度高，有助提升東九龍綫的使用率，有利收支平衡，達致可持續發展及營運。該團體又指，早在2002年的沙中綫方案，便包括建造慈雲山站，惟最終因造價及技術限制而取消；而政府早前公布的東九龍綫走線，慈雲山再成犧牲品。

該團體期望，政府能及早公布使用何種技術，以便各方能夠在技術上探討各種走線的可行性；又建議政府考慮智軌（ART）或快速公交系統（BRT）兩種技術以外，亦應考慮雲巴、空軌等新型技術，因後兩者毋須興建大型天橋有利降低造價，同時走線更具靈活性，可惠及更多市民。