耗11億研北都公路 需38月龜速惹聲討

全長23公里勘查 促鬆綁縮短時間 港府近年力推北部都會區，然而卻經常被批進度慢。立法會交通事務委員會昨日舉行會議，討論涉及11.3億元的北都公路勘查工作，遭多名議員批評費用昂貴以及工作進度慢，直言「香港速度郁下手都十年八載」，更質疑38個月前期勘查，指「大灣區城市幾年間乜路都做到出嚟啦」，對政府辦事速度大嘆「無言以對」。政府解釋指北都公路長度是吐露港公路的兩倍，故需要更多時間。

港府擬向立法會申請11.3億元撥款，作研究勘查全長23公里連接天水圍至新界北坪輋的北都公路，該研究項目將檢視以往研究的結果、審議走線和設計方向、評估對環境、交通、文物、土地等影響，有關研究預計約在38個月內完成。

競爭發展得把口 跑輸大灣區 工程界議員盧偉國認為，北都公路勘查研究非做不可，惟質疑為何單是前期研究及勘察已需耗資逾11億元，以及為何當局花38個月只是完成前期勘查，直斥「大灣區城市幾年間乜路都做到出嚟啦，要拆牆鬆綁壓縮時間，開幾多次會都咁講，龜速點競爭發展？無言以對啊！」

航運交通界立法會議員易志明更表示，現時再沒有港人引以為榮的「香港速度」，「香港速度郁下手都十年八載」，促當局重新檢視工務工程的招標方式，建議參考內地做法，安排承辦商一條龍提供研究、設計和建造的服務，以妥善運用公帑；議員陸頌雄同樣認為內地做法更為優勝，指近日常港車北上駕車前往內地，發現路面鋪設完勝香港，「平啲、靜啲，行車慳電又慳油啲」，建議路政署勘查時應研究鋪設公路的物料。

指北都公路長度 為吐公兩倍 針對議員批評時間長，路政署工程管理組長運輸規劃杜錦標解釋稱，北都公路長度是吐露港公路的兩倍，橫跨整個新界北，包括大量未發展區、濕地及山谷河流等，至少有8個大型交匯處，更要協調現有及擬建基建，故需時更長。

路政署主要工程管理處處長伍偉康則指，公路會途經大量未發展的地方及林村郊野公園，故需進行大量工地勘測和環評工作，當局已計劃同步進行部分工序，以盡量縮短所需時間。他又表示，路政署早前已向其他政府部門發通告，詢問各部門能否動用資源協助進行勘查研究，惟部門都反映沒有資源，因此署方要外聘顧問。

北都公路藍圖走線平面圖