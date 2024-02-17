北上多南下少 農曆年假出入境逆差大

新春期間香港出入境數字

【本報訊】農曆新年連假剛完結，北上南下成為新趨勢，而縱使港府推廣「盛事經濟」，多次呼籲旅客「多玩幾天」，但南下旅客仍然甚少過夜，結果本地零售及餐飲業不但留不住本地客，內地旅客亦無意在港消費，本地經濟維持一片慘淡，不少商戶經濟不景的情況下難過年關，本港旺區的吉舖持續增加。

根據入境處資料，年卅（9日）及年初一（10日）至年初四（13日）5日連假中，共有逾240萬人次出境，而由年卅至年初三每日均有逾30萬港人次離港，當中年卅的逆差最大，分別有40.4萬人次出境及20.1萬人次入境，逆差相近20萬，而高峰期年初二及年初三更分別有36.5萬及36.7萬港人次離港。

每日外遊的港人當中，平均有近半是北上消費，單是在年卅連假開始的前一日已有逾17.3萬港人次北上，同日只有6.9萬人次內地旅客南下，逆差逾10.4萬。而總結5日的出入境人次，共有逾94.6萬港人次北上，逾72.1萬人次內地旅客南下，逆差近22萬。

呼籲內地客過夜成效微 細看來港內地旅客的數字，5日共有72.1萬人次來港，數字上看似成績不錯，但其實每日內地旅客的出入境數字差異不大，例如年初三最多內地旅客來港，有約18.6萬人次，但同日亦有約17.2萬人次內地旅客離境，當日的增長只得約1.4萬人次。即使年初二相隔4年的農曆新年煙花匯演再度在維港上演，但當日亦有15.2萬人次內地旅客離港，似乎呼籲內地客留港過夜的成效甚微。