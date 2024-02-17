疾呼出手救市 撤辣不容再遲

【本報訊】本港經濟低迷，樓市股市跌勢不止，不少政黨均認為，當局應在本月底的新一份《財政預算案》中全面撤銷樓市辣招，以及進一步下調股票印花稅。

政黨：港府上年錯失良機 經民聯日前舉行花車拜年，提到樓市股市疫後仍未如預期復常，希望本月發表的財政預算案在樓市方面可以撤辣，並下調股票印花稅，加強投資信心，又期望政府就吸引企業人才來港方面，今年可進一步見到成效。至昨日，經民聯舉行傳媒春茗，再提到當局要盡快撤辣，挽救樓市，雖然上年施政報告是全面撤辣的好時機，惟當局選擇「減辣」，但「做好過不做」，要求盡快全面撤辣。

另外，亦有曾經提出樓市「減辣」的政黨，指經觀察去年10月25日起政府「減辣」後市面反應及聽取市民意見後，認為「辣招」已不合時宜，又指辣招是為遏抑炒風，現時已不再適合，是時候全面「撤辣」，毋須約束樓市交易。

政府在去年10月底的《施政報告》宣布調整各項住宅物業管理措施，包括額外印花稅（SSD）的適用年期由3年縮短至兩年、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率亦減半，由15%減至7.5%，並為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。不過被指「撤啲唔撤啲」，根本未能改變樓市頹勢。