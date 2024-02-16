笑看天下：以軍不肯停火 美有責

新一年俄烏戰事難息，以哈戰事持續。英媒日前引述俄方消息披露，俄羅斯總統普京去年開始公開和私下向美國政府發出信號，表示準備考慮在烏克蘭停火，惟遭美方拒絕。至於以巴戰事，以色列總理內塔尼亞胡一直下令以軍，制訂對拉法展開地面軍事行動嘅計劃；以色列國防軍總參謀長哈列維稱，現階段喺加薩對哈馬斯嘅戰爭取得大於預期成果，但距離完成目標仍有一大段距離。換言之，以軍對拉法嘅地面戰如箭在弦，一旦開火，巴人嘅人道災難更形嚴峻！

俄烏戰事，美國拒絕停火；以巴戰火持續，除了內塔尼亞胡堅持要「徹底消滅哈馬斯」，美國嘅縱容亦難辭其咎。哈馬斯一再警告，以軍狂轟濫炸完加薩北部和中部，這裏已變成廢墟，千里無雞鳴，根本不宜人居住！如今又要大舉對拉法展開地面軍事行動，試問南下躲避戰火嘅近150萬巴人，還能有地方躲避嗎？這不是想對巴人「種族滅絕」是甚麼？拜登縱使有對以軍嘅濫殺巴人提出「嚴厲批評」，指其在加薩嘅行動「過分」，之不過，老美除了口頭譴責，有冇乜嘢實際行動？

美國至今仍然講一套做一套。不是嗎？美國並冇減少每年38億美元對以色列嘅軍援，拜登政府最近又向國會申請追加逾140億美元以援助以色列。難怪論者指出，美國不但是加薩暴力行為嘅旁觀者，根本就係助長暴力！試問喺如此情況下，美國國務卿布林肯多次喺中東嘅「停火」斡旋怎會成功？皆因老美係火上加油嘅始作俑者！

再講，以巴戰事以來，以色列已經佔有約旦河以西土地約80%，遠超聯合國1947年決議規定嘅55%，已到嘴裏的肉，內塔尼亞胡會輕易吐出來嗎？以軍堅拒停火，道理一字咁淺。