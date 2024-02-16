撥亂反正：普京送拜登死亡之吻

雖然美國前總統特朗普近日口出狂言，聲言會鼓勵俄羅斯對拖欠軍費的北約成員國為所欲為，但似乎無損他在黨內外的高支持度，各國都在認真評估一旦他再當選總統對自身的影響。當中最心驚的首推極度依賴美國援助的烏克蘭，以及同樣深受俄國威脅的北約窮國波蘭。

美國在特朗普任期中段開始對中國轉向，包括向大量中國輸美貨品加徵關稅，以及指控中國要為新冠疫情負責，特朗普日前也預告當選後會再提高中國關稅。但不少人認為，相關措施只是為了討好美國的企業和工人，以及為美國自己抗疫不力卸責。特朗普眼中只有錢和選票，本身對中國沒有甚麼意識形態或個人仇怨，至今他仍稱呼國家主席習近平為好朋友。反觀民主黨拜登政府對中國的仇視和打壓，可是原則性及根本性的，是真心要阻撓中國崛起及建立新冷戰格局，所推出的措施亦涵蓋貿易、金融、科技、軍事、外交，以至文化、教育和體育等各個層面。特朗普再度掌權，中美關係未必會轉好，但再轉壞的機會看來不高。

俄羅斯估計也對白宮易主有一定期待，特朗普任內被指對俄立場軟弱，卸任後更多次公開讚揚俄國總統普京及俄軍表現。他講過上台後會令俄烏戰事立即結束，有人估計他心目中的解決方案，就是停止美國軍援及迫令烏克蘭投降。這也符合特朗普一貫的「美國利益優先，他國行埋一邊」的外交思維。

普京受訪時聲稱拜登連任會比特朗普當選好，因為前者是「較容易預測的老派政治家」。表面上普京是在批評特朗普離經叛道，行事難以預測，但也可理解為俄國認為拜登較為年老、守舊和容易應付，形同向拜登送上死亡之吻，變相幫特朗普拉票助選。