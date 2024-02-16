筆下風雲：不肯改革 拒受監管

美國Google旗下影片分享網站YouTube宣淫販賤，色情影片充斥，荼毒青少年心智，早就不是新聞。東方傳媒機構曾就多條裸體露點、賣弄色情的影片，向政府部門檢舉並投訴，當中5條影片送交淫審處評級，惟3條影片竟然評為I級，另外兩條也僅被評II級不雅，包括整個女性陰部露出的影片，全部毋須禁止發布。評審之寬鬆無準則，令人震驚。

須知連日本作家村上春樹的小說，也曾被這個廢衙門評為II級不雅，需要在書展下架及「包膠」始准發售，貽笑國際。為何三點畢呈、性器官盡露的影片，卻反而獲放生？究竟甚麼影片或物品才會被評為III級？準則標準何在？

司法機構迫於輿論壓力，在村上春樹鬧劇之後，不得不裝模作樣作出所謂的「改革」，即是將審裁人數由2人增至4人等，以為這樣就可以敷衍輿論。惟單是本報舉報的YouTube影片，已證明淫審處胡亂評級依然，黑箱作業繼續，根本就是行政失當，浪費公帑嘥米飯。

東方就此向申訴專員公署作出投訴，要求署方嚴肅跟進。事實上，司法機構猶如獨立王國，一直以司法獨立為擋箭牌，拒絕改革和監管。淫審處隸屬司法機構，當然也是同一副德性，以致評級機制荒腔走板，形同虛設，淪為評審官員及人員個人喜好、政治偏見等的反映。外界要求將淫審處「摺埋」，豈是無因。

說起司法機構拒監管拒改革，最經典例子莫過於法官不肯除下假髮，堅持繼續做「偽洋人」，還美其名曰這是彰顯法庭莊嚴。其實，法庭莊嚴與否，端視乎判案是否公平公正，跟戴假髮完全無關，這只是戀殖的表現而已。事實證明，司法獨大至今仍是牢不可破。