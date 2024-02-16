強詞有理：盟友心寒

特朗普爭取重返白宮尚未成功，即迫不及待勒索北約盟友，聲稱若不上交「保護費」，就不會獲得美方保護，反而會鼓勵俄羅斯「為所欲為」。對於這番言論，北約盟友難免感到驚詫，甚至不寒而慄，但實際上，這正是特朗普的一貫作風，早已見怪不怪，「美國優先」嘛，盟友又算甚麼。美國記者修托（Jim Sciutto）在其即將出版的新書中透露，特朗普曾於2018年下令美國退出北約，後來也許是因為競選連任失敗，此事才不了了之。如果他再度入主白宮，誰也不知還會搞出甚麼花樣，即使不退出北約，起碼也會強迫盟友多交保護費，北約各國注定大破慳囊。

有美媒評論指出，特朗普的煽動性言論只會加速美國霸權衰落，「愈是對北約吝嗇，美國實力愈弱。」道理很簡單，任何國家都不可能單靠本身力量稱霸全球，沒有北約的助力，美國勢必寸步難行。特朗普勒索盟友，其實是挖自己牆腳，尤其是他竟鼓勵俄羅斯進攻盟友，簡直令人瞠目結舌。有這樣的盟主，北約各國不心寒才怪。法國一直主張歐洲戰略自主，希望建立屬於歐洲自己的軍隊，不是沒有道理，老美畢竟是靠不住的。

說到底，國與國之間只有永恒的利益。何況特朗普是商人出身，一向唯利是圖，將外交視為交易，認為誰損害了美國利益，就跟誰翻臉，不管對方是敵人還是盟友。他對北約尚且毫不客氣，對其他所謂盟友的態度更是可想而知。

修托在其新書中透露，特朗普認為台灣太小，無法抵抗中國大陸，對美國而言亦微不足道。這大概就是特朗普對台灣問題的取態，在其心目中，為了小小台灣而與中國爆發直接衝突，這盤生意一點也不划算。再說，他對台灣本來就有怨言，認為台灣搶走了美國晶片生意。「我們曾經自己生產所有晶片，但現在都是台灣生產的，比例甚至高達90%，記住這一點。」為何要強調記住這一點？無非為了日後再度入主白宮，好好清算這筆帳，台灣恐怕凶多吉少。

凶多吉少的還有烏克蘭，如果特朗普再次當選總統，絕不可能繼續對烏提供大量援助。相反，以其對俄羅斯總統普京的仰慕之情，隨時可能出賣烏克蘭。有國際研究機構指出，今年美國總統大選無論誰勝誰負，都將是全球最大政治風險。說白了，最大風險在於特朗普喜怒無常。