龍吟虎嘯：爭來爭去爭土地版圖

俄烏之戰、巴以之戰，打得十分熱鬧、慘烈，陸海空各種現代武器大顯身手，各種軍事評論也多把焦點放在這些武器的比拼上，判斷戰場輸贏。

然而，俄烏戰爭打來打去決出勝負的主要方面，還是人類千年戰爭的古老命題——看誰能最終佔領更多的土地，能夠擴大或收復自己的版圖，而消滅敵人的有生力量也是為了這個目的。有時暫時不爭一城一地的得失，是那時的戰略戰術，但最終還是要爭到土地和城池。

俄烏之戰的歷史背景和動因，是美國及西方「和平演變」解體了蘇聯，令烏克蘭分裂出去，俄羅斯失去了大量土地、版圖和人民。俄羅斯在普京領導下逐漸走強，但仍受「北約東擴」威脅，美西方把烏克蘭當槍使，繼續蠶食俄羅斯，普京遂乾脆實施反擊和反攻，奪回自己失去的土地。這個奪回土地是以「恢復版圖」為最終目標的，要分階段尋機進行的，可能要十幾年、幾十年、上百年的時間。當然，事態多變，俄羅斯也有可能在土地爭奪、版圖爭奪的長期而艱苦的戰爭中被打敗，失去更多的土地。人類土地之爭、版圖之爭，涉及到一個國家、民族的最根本利益，其「時間跨度」是大歷史的演變。

好了，既然是土地之爭，從古至今的戰爭中「陸軍」是主力，海空軍力的打擊當然也極為重要，助力甚大，但正如人們形容的「大炮不能上刺刀」，最後解決問題的還要靠陸軍，而陸軍能打要有強大出色的工兵。俄羅斯工兵司令斯塔維茨基最近接受專訪時表示，烏克蘭去年的大反攻，在俄軍堅固防禦工事面前損失了500多件軍事及特殊裝備，包括德製豹式主戰坦克及美製步兵戰車等逾180件西方援助裝備。這位工兵司令說，當烏軍發動攻勢時，俄軍工兵已挖好了超過3,600公里長的戰壕、交通壕，修築了逾15萬個掩體，武裝了4,500多個碉堡及12,000個加固混凝土結構……

這樣的陸戰工事，正說明了戰爭對土地和版圖的寸土必爭！