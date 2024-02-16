坦言集：恐怖主義

俄羅斯總統普京對美國記者明確指出，俄德的北溪2號天然氣管道是美國炸毀的，因為美國是唯一的得益者，而其他國家亦缺乏軍力、財力和技術來將之炸毀。普京沒有說的是，管道在波羅的海備受周邊國家監視，而俄羅斯與德國也一直嚴格防衞着，還有美國對全球的電子監控，除非美國便是主謀者，否則的話，哪會不能察覺？而炸天然氣管道在深水區，不像地面、海面轟炸那樣簡單。

在北溪2號管道被炸之後，俄羅斯輸送天然氣往歐洲的土溪管道亦受攻擊，但為俄羅斯粉碎陰謀。北溪和土溪是俄供歐天然氣的主要管道，在烏克蘭戰爭後，原來經烏克蘭的管道不再運作，炸掉這兩條管道，便是完全封鎖俄羅斯供歐的管道，完成美國以其液化天然氣替代天然氣，壟斷歐洲市場的目的。

在北溪2號被炸時，國際評論便指此舉開啟了一個極壞先例，就是為了戰爭目的，炸掉關鍵的民用基建設施，使戰爭進入沒有道德底線規範的階段。一直以來，歐洲的戰爭強調軍隊的專業化，對戰俘有嚴格的國際協議保護，對重要的民用設施大多避開，戰爭只是在專業軍人、專業軍隊之間決戰。但二次大戰時已有所破壞，不過還強調軍隊的專業主義。可是，自美國攻擊蘇聯在阿富汗的政權時，已開始違背這個規範，但還是借手美國培養的塔利班地方武裝來進行，美軍沒有直接參與。

然而，在「911」之後，美國以反恐的名義，公開、直接地採取歐洲軍隊專業傳統以外的種種行為措施，用恐怖主義的方法來反恐怖主義，而恐怖主義分子本是美國培植。美國用恐怖主義的方法，變成了美國軍方的正常行為。美國軍隊這樣的轉變，使情報部門與特種部隊結合。歐洲、北約亦有倣效，但因歐洲各國軍隊規模極小，涉外活動也多只跟從美國，轉變有限，最與美國合作的是以色列軍方和情報部門。因此，普京指斥炸北溪2號管道背後的是美國中央情報局。

剛剛伊朗國內最大的天然氣管道被炸，正在以巴之戰關鍵時期，顯然是以色列所為，目的是破壞伊朗的能源供應系統，情況有類北溪與土溪的被炸。烏克蘭戰爭開烏俄相互攻擊之例，伊朗及其所屬地方武裝會否開始攻擊以色列境內關鍵的民用基建，把戰爭擴大惡化呢？

美以已是國家恐怖主義，以眼還眼，它們似乎務必把其他各國捲入恐怖主義。