七人車撞飛途人撼2車 釀5傷

【本報訊】昨日傍晚6時許，一輛七人車於天后清風街駛至電氣道交界路口時，與一輛私家車及一輛的士發生碰撞。據悉，事件造成姓李（73歲）七人車司機、姓張（29歲）私家車司機和同車姓羅（29歲）女乘客、姓蘇（58歲）的哥及一名28歲男途人受輕傷，他們接受護理後，李表示並無大礙，在場協助執法部門調查車禍原因；其餘4人俱清醒由救護車送院。

疑未拉好手掣肇禍 附近店舖閉路電視攝下事發片段，見到七人車由清風街高速衝出路口，一名過路途人閃避不及捱撞，慘被撞飛至數米外，一輛停於路口的私家車左邊車身亦被撞凹；七人車勢頭未止，接續猛撼一輛沿電氣道西行之的士的左邊車身，令其向左打轉近90度，最終停在路中心。

影片顯示，捱撞途人可以自行站起，並且慢慢走回行人路，相信傷勢不算太嚴重。不少途人察覺發生車禍後，紛紛駐足圍觀，部分熱心市民亦有上前協助。現場消息指，七人車司機於清風街停車後，懷疑沒有拉好手掣便落車購物，當返回車上時，懷疑誤觸油門致車輛衝前，期間他嘗試「救車」不果，結果釀成今次意外。