男醫白石角游早泳 遭快艇撞斷腳斃命

喜愛海泳的醫美男醫生，昨在大埔白石角海面游早泳時遭一艘快艇撞及，左腳折斷當場昏迷，艇家慌忙把他救起送上岸。惟事主送院時已全無氣息，需接受自動心外壓機急救，惜經醫生搶救後證實傷重死亡，親友在醫院驚聞噩耗傷心痛哭。執法人員經調查後，以涉嫌「危害他人海上安全」拘捕肇事艇家。有救生員指，於非泳灘海面游泳極為危險，最好身繫顯眼浮物及戴上泳帽，讓船家容易察覺避免意外。

喪命男子姓羅（37歲），據悉他任職醫生，是英國皇家內科醫學院院士、及香港中文大學內外全科醫學士，曾於公立醫院工作，並在一醫學美容公司執業。羅居於白石角逸瓏灣，喜愛游泳。昨晨8時許，羅在白石角丫洲以西對開約180米海面游泳，期間被一艘載人出海遊樂的快艇撞及，左腳遭撞斷重創，艇家知道闖禍後，隨即把羅救上快艇兼報案。惟羅已經陷入昏迷，被送往馬料水登岸後，再由救護車急送沙田威爾斯親王醫院搶救。救護員在羅胸口裝上自動心外壓機施救，可惜他經醫生搶救後證實傷重不治。

45歲艇家被捕 事後，人員在白石角海邊梯台附近檢獲衣物及拖鞋，懷疑屬於羅的遺物，不排除他獨自一人在該處海邊落水，游往對岸丫洲途中發生意外。執法人員其後將涉事快艇拖往馬料水基地，經初步調查後，以涉嫌「危害他人海上安全」，拘捕駕駛涉事快艇的姓陳（45歲）艇家，並進一步調查意外原因。在丫洲對面馬鞍山烏溪沙對開海面，昨日中午有泳客游水，部分人更拖着浮板。有泳客表示，三門仔附近較多船隻航行，船家見到有浮板一般都會避開。另有泳客稱，游泳時帶個鮮艷的浮泡會安全一些，其他人都可以看到，他亦不會游得太遠。

籲繫顯眼浮物 港九拯溺員工會副主席胡啟榮指出，在非泳灘的開放水域游泳非常危險，一個人在茫茫大海已經不起眼，加上陽光折射及反射，船家只會望着其他駛經的船隻，未必會察覺海面有人。浪高時會遮蓋整個人，又或者浪低時潛了落水游泳，這都是盲點。市民最好身繫顯眼浮物及戴上泳帽，讓船家容易察覺避免意外。他又認為，有游泳習慣的市民或會因方便而在住所附近的開放水域游泳，惟往往忽略安全，他建議市民盡量在康文署泳灘游泳以策安全。

議員何俊賢對意外深感惋惜，事實上，過去意外的成因除了可能在於船長危害他人海上安全，也有可能是泳客造成海岸或航道受到阻礙，而導致意外。