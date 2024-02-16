看貓為名疑姦女網友 33歲男：佢自願

被告陳俊君被控於2022年1月21日在沙江圍鰲磡村的住所內強姦現年20歲的女事主Ｘ。控方指被告於前年1月10日在互聯網上認識Ｘ，其後在網上互通訊息。案發前3日被告曾成功相約Ｘ到他家中看貓。直至案發當日，Ｘ再到被告家中看貓，之前被告亦曾在Telegram向Ｘ留言稱：「唔好成日上人屋企，危險」，但Ｘ仍然赴約。

被指向事主塞500元 發訊息道歉

控方指被告當日在住所內先洗澡，及後被告把正在打機的Ｘ叫進房中，再推她落床，並親吻她撫摸其胸部。及後被告脫下雙方褲子，拉Ｘ的手觸碰他陽具，繼而強姦她，Ｘ雖不停叫「唔好」但未能推開被告，被告最終於Ｘ體外射精。被告及後攬着Ｘ入睡，她乘機開門離開，被告其後醒來追出，強把500元塞給Ｘ但她拒絕。Ｘ離開單位後即致電報案。被告於當晚3度向Ｘ發訊息，包括稱「今晚忍唔住，真的srooy（sorry）」、「你唔覆我，我好擔心你呀傻豬」及「畀個機會我照顧你可以嗎？」被告其後被捕，並稱「我頭先係有同個女人喺房入面做愛，但佢係自願㗎」。經檢驗後Ｘ的內褲發現有被告的精液。案件編號：HCCC 118/2023