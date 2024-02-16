同志迷姦水命案 被告加控誤殺等12罪

【本報訊】男市場推廣主任被指使用迷姦水促使與男子發生性行為，原被控一項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」。案件昨在九龍城裁判法院再提訊時，控方加控被告誤殺等12項控罪，本案將在高等法院審理。法庭把案押後至3月28日，在東區裁判法院再訊，屆時會展開交付高院的程序，期間被告續還押。

3‧28再訊 將轉高院 28歲任職市場推廣主任的被告區子鍵，昨沒有保釋申請，繼續還押監房看管。他現被控共13項控罪，當中包括一項誤殺罪、3項為了犯可公訴的罪行而施用一種藥物、物質或物品罪、兩項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪、兩項未經同意下作出的肛交罪、一項意圖損害而施用有害物品罪及4項盜竊罪。

控罪日期橫跨2023年3月7日至15日，案發地點包括尖沙咀最佳盛品酒店、九龍酒店、美達華麗酒店，牽涉6名男子。事主全部以英文字母作代號。其中誤殺控罪指，被告在2023年3月14日，在尖沙咀最佳盛品酒店某房間，非法殺死男子C。案件編號：KCCC 773/2023