涉禁錮東主搶劫追數 3男拒認罪

【本報訊】3名男子被指參與禁錮外幣找換店東主，以圖替他人追回因該東主而損失的80萬元，期間亦搶去東主的鑽石手錶和戒指。該3名男子其後被捕，分別被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫等3罪，3人昨於高院否認控罪。涉案東主供稱，當日有人拿着「斧頭」狀物體威脅他上車，並帶到一餐廳，逼他找人交贖款，期間他曾遭毒打及劫去鑽石手錶等物品。

找換店東揭詐騙款退還事主

3名被告依次是黎梓舜（39歲）、李建業（48歲）及尹梓晟（39歲）。黎被控處理贓物罪，指他於2020年9月6日，明知道屬蔡文豪財產的一隻Richard Mille腕錶是贓物，而不誠實地收受它。餘下兩人則被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫罪，指他們於上述日子，與他人在違反蔡的意願下將他禁錮意圖獲得贖金，及搶劫蔡上述的腕錶及一枚戒指。蔡文豪供稱，他於經朋友介紹認識「熊貓」，「熊貓」稱有款項想經他由南韓兌換返中國，後來他得悉該筆錢為詐騙所得，並透過南韓警方退回予當地事主。「熊貓」其後數度致電他稱「損失」了80萬元要蔡賠償，但他拒絕。