港足名宿招重文襲警罪脫 官指警員證供強詞奪理

招重文

【本報訊】港超聯球隊標準流浪教練團成員、本港球壇名宿招重文，去年5月疑違反交通規例被抄牌，期間招被指關上私家車門時，撞到一名警員，後被控一項襲警罪。被告早前否認該控罪，案件經審訊後，暫委裁判官周羨頤昨在九龍城裁判法院裁定其涉及的罪名不成立。被告招重文聞判後即輕聲表示：「多謝法官！」裁判官批評涉案警員並非誠實可靠、證供反口覆舌且強詞奪理，故不能依賴其證供。

記事冊不符供詞 解釋牽強 被告招重文，54歲，報稱為足球教練。他散庭後指事件屬一場誤會，至於控罪涉及的事，他稱：「我真係無做。」被告被控於2023年5月3日，在新蒲崗崇齡街65號仁愛街遊樂場外近燈柱AA6317，襲擊在正當執行職務的警務人員，即楊鎮陞。

裁判官裁決時指，並無片段拍攝到事發經過，需依賴證人口供。涉事警員稱遭被告關車門時撞到，拘捕對方時遇反抗。

不過，裁判官指該警員作供時經常反口覆舌，而且與其隊伍記事冊及證人供詞有出入。該警員嘗試就兩者出入作解釋，但裁判官認為均屬強詞奪理，並舉例指，相關記事冊從無提及該警員曾搜被告身，但在庭上卻稱曾有「摸一摸」被告腰，涉案警員解釋，因該動作屬搜查非搜身，故沒有記錄在記事冊，裁判官指解釋屬強詞奪理，而且記事冊連摸腰亦沒有提及。後裁判官認為其證供不可靠故拒絕接納。

另外，裁判官又指未有證據證明被告開車門時的幅度有多大，亦沒有說明該警員身上掛了甚麼裝備，以及車門與他身體的距離有多少，未能就事發經過作出推論。基於上述原因，裁判官裁定被告面對的控罪罪名不成立。案件編號：KCCC 2868/2023