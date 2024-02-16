醫健：職場健康：長假後做足檢查 開工大吉大利

農曆新年長假期話咁快就過去。有研究顯示，長假期後有可能在復工時出現「假期後綜合症」，使人容易疲倦、難以集中精神工作。不論前線或管理人員，都可能因放鬆的心情而降低安全警覺性，所以大家記得開工前要醒一醒神，做好安全檢查，確保開工大吉。

工作環境及設施的狀況可能會在長假期期間出現變化，對工作安全構成風險，例如棚架的穩固性、排水系統出現阻塞等。因此，各單位負責人及前線員工有必要對其工作環境及設施等進行較詳盡的檢查，並將重點放在高危地方，特別是燒焊、吊運工序、臨時結構、棚架和工作台、化學品、電力及機械設備、物件堆疊等。例如檢查有關設備或裝置是否運作良好，檢查及測試臨時結構，如棚架、坑穴等的穩固性，檢查化學品是否有洩漏等。

另外，應確保所有電力設備正確接駁電源，進行操作前測試以確保操作正常。如果工作地點在假期前有貨物囤積，假期後亦須留意堆疊物是否仍穩固安全，以防止物料倒塌。

僱主亦應給予員工足夠時間進行假期後檢查，並鼓勵員工報告任何危險狀況，及就報告作出跟進及改善。祝大家開工大吉大利！

職業安全健康局

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