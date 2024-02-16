兩囚犯非法膳食交易 17聲援者遭隔離

【本報訊】懲教署表示，大欖懲教所管方在農曆新年期間加強打擊所內在囚人士的非法膳食交易活動，昨日上午8時24分，兩名在囚人士於院所飯堂內被發現涉及非法膳食交易活動，遭採取紀律檢控。

期間，飯堂內6名在囚人士聲援及集體對抗管方，企圖施壓要求取消紀律檢控，他們其後被帶離飯堂並隔離調查，但管方情報再發現仍有人疑參與，之後再帶離11人。

署方增援大欖懲教所 該署指，當時情報顯示，仍有其他在囚人士企圖聲援涉事在囚人士，務求將事件惡化。經評估及部署，署方調派增援部隊到大欖懲教所，包括區域應變隊、保安組人員、警衞犬隊及其他增援人員，對目標人物進行突擊搜查，其後將另外11名懷疑參與上述聲援行動或藏有違禁物品的在囚人士隔離調查。署方會繼續密切監察有關情況。

懲教署稱，致力打擊院所內任何形式的非法活動，以協助在囚人士在安全和有秩序的羈押環境下更生。大欖懲教所是一所低度設防監獄，羈押男性成年定罪在囚人士。