地區康健站承擔額增至11億

【本報訊】港府於2022年在全港18區設立7個地區康健中心，以及11個過渡性質的地區康健站，以廣泛提供基層醫療健康服務。當局近日提交文件，擬斥資5.34億元於上水公營房屋用地內興建聯用綜合大樓，並於大樓4及5樓設北區地區康健中心。另外，當局亦將地區康健站的核准承擔額增至逾11億元，以確保足夠資金營運。

擬斥資5億建上水綜合樓 根據當局文件，當局擬於上水第4及第30區1號用地公營房屋發展計劃內，興建聯用綜合大樓。文件指，計劃在獲得立法會財務委員會批准撥款後展開工程，初步估計所需費用為5.34億元，預計約5年內完工，將就工程進行招標，待撥款獲批後才批出有關合約。

據工地平面圖顯示，大樓將設於發展計劃的平台上，而平台將建行人天橋，接駁毗鄰的寶石湖邨。大樓的構思透視圖則顯示，平台地下將設為嚴重弱智人士提供服務的展能中心及泊車位，1樓將設嚴重智障人士宿舍，2樓及3樓設社區會堂，4樓及5樓則設北區地區康健中心。

當局設立地區康健中心，以期望扭轉目前偏重治療、以醫院為重心的醫療格局。當局指，北區地區康健中心將會提供基層醫療健康服務、進行家庭醫生配對、連繫社區健康資源及參與等功能，亦會按需要在北區預留用地設置基層醫療服務設施，包括附屬中心；至於同區於2021年落成的地區康健站，則會於中心落成後適當將服務過渡至新中心。

為盡快在全港廣泛提供地區為本的基層醫療健康服務，當局在2020-21年度開立5.962億元的非經常開支承擔額，資助非政府機構在尚未有康健中心的地區設立規模較小、屬過渡性質的地區康健站。當局文件表示，為確保在18區康健中心全面投入服務前，有足夠資金營運各地區康健站，將在2024-25年度把地區康健站計劃的核准承擔額由5.962億元增至11.111億元，以應付地區康健站未來三個財政年度的營運開支。