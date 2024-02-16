求心逾周無果 好爸危在旦夕

【本報訊】48歲男子郭浩榮去年底確診「缺血性心肌病」，期間反覆出現心臟衰竭，主診醫生指急需在兩至三周換心續命。瑪麗醫院聯同病人家屬於年廿八（7日）曾作出呼籲，冀獲有心人捐贈屍心，不過踏入龍年仍未接獲好消息。醫院管理局表示，浩榮暫時未能排上換心手術，其病情與之前相若，心臟功能僅剩20%。

主診醫生曾表示，郭浩榮目前需使用左右心室輔助裝置代替心臟功能，惟存在血塊積聚及感染等併發風險，正與時間競賽，需及早接受心臟移植，若病人在短時間內獲得合適捐贈，很大機會可以回復正常生活。醫生說，捐贈者血型必須是O+，要符合體格要求，不能有心臟病史。

郭太曾透露，丈夫先前任職機械維修，每周上班6天，是家中的經濟支柱，回家後又大小事都願意幫手，是一位「好好先生」。自丈夫病倒後，13歲女兒看見爸爸在病房插喉垂危的一幕，大感害怕及傷心，其後亦漸變得寡言，「每日都問爸爸狀況，好驚冇咗爸爸」，現時由在校社工跟進。