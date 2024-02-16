《版權條例》擬議附例展諮詢

【本報訊】政府昨就擬議的《版權條例》（第528章）（《條例》）附屬法例展開為期兩個月的公眾諮詢。該附屬法例旨在根據《條例》，指明某些使用版權作品的允許作為所適用的圖書館、博物館和檔案室，以及就該等允許作為訂明條件。

當局表示，隨着《2022年版權（修訂）條例》（《修訂條例》）於2023年5月1日生效，現行的《條例》加強了數碼環境的版權保護，並在保護版權和合理使用版權作品之間維持平衡。其中，《修訂條例》已新增和擴闊允許作為，以便利指明圖書館、博物館和檔案室的日常合理運作，從而促進研究、私人研習，以及知識的保存和傳播。因此，現行《條例》下規管相關允許作為的《版權（圖書館）規例》（第528B章）需要作出更新。

涵蓋圖書館博物館檔案室 商務及經濟發展局發言人表示，當局致力維護一個健全的版權制度，這制度涵蓋圖書館、博物館、檔案室等不同界別合理使用版權作品的各種允許作為。為了讓指明圖書館、博物館和檔案室在履行保存及保護文化遺產的職責時，有效地利用《條例》下的該等允許作為，政府有必要提供一套清晰並且符合現況的法定框架，以供指明圖書館、博物館和檔案室在適當的情況下遵守。

發言人續指，政府建議根據《條例》第46（1）條，訂立兩項新的附屬法例以取代現行的附屬法例。擬議的法例旨在指明合資格行使《條例》下相關允許作為的圖書館、博物館和檔案室的類型和種類，並就該等允許作為訂明適用的條件。