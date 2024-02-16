大灣區青年就業計劃 仍拒涵蓋副學士

【本報訊】港府昨日公布推出2024年度「大灣區青年就業計劃」，有效期至今年12月31日，並於今年全年接受申請。在香港和大灣區內地城市均有業務的企業可參與計劃，並由即日起提交職位空缺，聘請香港青年到大灣區內地城市工作。有議員對計劃仍維持參加者需持學士或以上學歷的要求感失望，希望當局可放寬至容許副學士與高級文憑畢業生參加，令到更多港青受惠。

參與企業須按照香港法例，以不低於月薪1.8萬元，聘請合資格青年，條件包括必須為香港居民，可合法在香港受僱工作，並於2022至2024年獲頒學士或以上學位。

企業派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。港府會向企業發放每名受聘青年每月一萬元的津貼，為期最長18個月。

高級文憑畢業生亦不符資格 自本年度起，計劃除全年接受企業提交職位空缺及合資格青年申請職位外，亦引入靈活措施，容許企業按業務需要申請延長將青年派駐回港或到大灣區以外內地城市工作，以及聘用曾任職實習學員職位的合資格青年。

議員顏汶羽表示，只容許大學或以上學歷的畢業生提出申請，門檻過高，希望港府可以放寬至容許副學士與高級文憑畢業生參加，令到更多香港青年受惠，同時望港府優化計劃工資要求及資助安排，以「錢跟人走」方式，讓合資格青年拿着資助到內地大灣區合規企業工作，不需以工資限制勞資雙方，勞動市場自然會調整工資金額。