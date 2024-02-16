憂爭取加薪踩紅線 高級公僕更需慎言

當局：私人場合表態非免死金牌 政府在去年底公布更新版的《公務員守則》諮詢稿，並於上月19日結束諮詢，共收到40多份意見。對於有公務員團體關注工會爭取薪酬待遇，以及公務員以私人身份在社交網站表達對政策不滿，會否違反守則，當局解釋，私人場合並非公務員的「萬應免死金牌」，愈高級的公務員就要愈小心。

更新版的守則諮詢稿，要求全體公務員應熟知《港區國安法》條文；公務員基本信念由以往6項新增至12項，沒有刪除「政治中立」字眼，並指公務員必須以效忠國家和香港特區為前提，不可以公職身份批評任何政府政策。

過去曾經多次被問及如參與工會組織對政策活動，能否以私人身份表達意見及參與示威，當局曾指工會成立主要目的是為職工爭取利益，因此工會從事這些事項完全沒有問題，如工會是對政策有批評，公務員則要跟從守則辦事，又指規則不難遵守，大部分公務員一向遵守。

工會：更新版守則有模糊處 但當局的說法仍然未能釋疑，有工會指更新版守則有模糊地方，擔憂日後爭取薪酬調整的行動會違反守則，甚至可能干犯刑事罪行。

擁有最多公務員會員的華員會更提出建議，為免生疑慮，應在員工守則更新版的適當地方註明4條相關條文，不適用於公務員工會負責人或幹事對與公務員權益相關事宜向政府或部門提出公開的批評意見，行使工會的正當權利及履行工會的職責。

針對工會憂慮「踩紅線」，公務員事務局局長楊何蓓茵對傳媒指出，私人場合並非公務員的「萬應免死金牌」，愈高級的公務員就愈要小心。她進一步指出更新版守則在修訂部分字眼後，會盡快公布定稿，又指不會設立新的機制，鼓勵市民投訴違規的公務員。

她說：「不是說我在私人場合發表言論，就是萬應的『擋箭牌』或『免死金牌』。現時我們也收很多投訴，不論市民具名或匿名，或公務員之間的投訴也有，所以未來不會因為有更新版《公務員守則》，就多了或少了（投訴），我覺得是繼續會有。至於獎賞，我就不打算安排獎賞了。」

中級公僕將須赴內地國情班 在公務員培訓方面，她指未來會加強國家安全培訓，目前首長級公務員必須到內地出席國情研習班的要求，將擴展至中級公務員，當局考慮公務員晉升時，會參考公務員在培訓課程的表現，包括是否積極及熱衷。