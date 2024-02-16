學界冀獲津貼 應付垃圾徵費

【本報訊】本港將於今年8月1日全面實施垃圾徵費。有學界代表指出，學界仍不太清楚垃圾徵費部分細節，希望環境保護署及教育局提供指引。代表又指垃圾徵費會對學校營運造成壓力，希望當局提供津貼。此外，教育局局長早前表示，資助中小學可運用現有津貼，支付垃圾徵費開支。

幼園全校換枱櫈 徵費逾兩萬 香港教育工作者聯會副主席、幼稚園校長林翠玲昨在電台節目指出，學界對垃圾徵費部分細節仍不太清楚，希望環保署及教育局會提供指引和更多講解，令學界配合政策執行。她續指，幼稚園會趁假期清走校內的大型垃圾，包括非必要的傢俬等，垃圾徵費實施後，一間幼稚園若更換全校枱櫈，她估計要花費多兩萬元開支處理，會對營運造成壓力，希望當局提供津貼。

有議員關注，教育局會否為公營中小學，提供指定袋及指定標籤，或會否向學校增撥津貼，供學校購買指定袋及指定標籤。

教育局局長蔡若蓮早前表示，資助學校可運用教育局提供的「營辦開支整筆津貼」或「擴大的營辦開支整筆津貼」，根據津貼的運用原則及校本情況和需要，支付清潔校舍所引致的開支，包括垃圾徵費。教育局會與環境及生態局或環保署保持緊密聯繫，為學校提供最新相關資訊及適切的支援。