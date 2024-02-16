火星存多元火山活動 助研地球早期板塊構造

港大地質學家重要發現 殼層特徵料獲保存 香港大學昨日公布，其地球科學系行星地質學家Joseph Michalski最新研究發現了火星的火山活動主要由垂直構造驅動的早期火星殼層循環所控制，相關研究已在科學期刊《自然天文學》上發表。港大指，這一發現對理解火星和早期地球殼層循環將具有重要意義。

港大指，過去科學界普遍認為火星上只存在類似地球夏威夷的大型盾狀火山，並不知道火星與地球一樣，同樣具有由地殼重熔循環所形成的多樣化、爆烈式火山。但研究結果表明，火星的火山活動比之前想像的更加多樣，古老的火星殼層存在大量形態各異的火山，且火山物質中的二氧化矽含量很高，意味它們經歷了複雜的岩漿演化過程。

港大續指，在古老火星上發生了強烈的火山活動，導致殼層物質坍塌進入火幔，這些岩石經過重熔後產生了富含二氧化矽的岩漿，這一垂直構造活動很可能在約30億年前的太古代上也發生過，但由於地球的岩石被後來活躍的板塊運動淹沒，因此科學界無法清晰地在地球上搜集相關的證據。

冀揭地殼循環奧秘 但在相比之下，火星同樣存在火山活動，但由於缺乏明顯的板塊構造，活動的過程和特徵在火星上可能得到了更好的保存，因此研究火星的火山活動，不但有助揭示這顆紅色星球早期地殼循環的奧秘，亦對研究遠古地球火山活動提供重要的參考和比較。

港大地球科學系講座教授趙國春亦表示，這項研究是一個重大的發現，它揭示了地殼循環不僅可以在以水平運動為主的板塊構造樣式中產生，也可以在以垂直運動為主的前板塊構造樣式中產生。

趙續指，是次發現將有助於地質學家解決地球上長期存在、與大陸地殼起源相關的爭議。