單靠打卡裝置 本地吸引力難維持

【本報訊】巨型紅色心形飄浮裝置「Chubby Hearts」於情人節（14日）起在中環皇后像廣場花園展示，是首個由「文化藝術盛事基金」贊助的大型活動。文化藝術盛事委員會委員伍婉婷昨稱，活動吸引很多旅客、情侶，以及市民帶同寵物「打卡」，為市面帶來開心及正面氣氛，有助帶動經濟及旅遊業，吸引旅客訪港。活動有助帶動中外交流，讓文化落區，與各區市民共同參與。但活現香港創辦人則指，單靠「打卡」吸引力難長久，本港要豐富本地文化氛圍，令城市有足夠吸引力。

伍婉婷昨在電台節目表示，是次活動氣氛很好，為社會帶來正能量和開心喜慶的感覺。對於盛事基金贊助的準則，伍提到委員會會考慮活動的規模可否吸引旅客，主辦者本身是否具有大型活動的策展能力，以及項目可為港帶來的意義。她以今次「Chubby Hearts」為例，設計師具知名度，今次亦是首次在亞洲展示，裝置面積較英國展示的大4倍，相信有足夠吸引力。當局會衡量參與活動的旅客人數以及文化藝術等，惟具體數字仍待分析。

倡結合城市生活體驗 活現香港創辦人陳智遠指出，旅客很少因某項盛事而訪港，故除舉辦盛事外，本港更需要做足配套，並且豐富本地文化氛圍，令城市本身具足夠吸引力。全世界旅遊模式轉變，不再着重消費，惟本港應對速度較慢，舉辦「打卡」活動難以長久吸引旅客，建議盛事要聯繫城市生活體驗，加強社區參與，令旅客有系統掌握各區活動資訊，做好各種相關配套，才會吸引遊客再來。

「Chubby Hearts」前日起在中環皇后像廣場花園展出，至本月24日。本次展出的裝置由設計師Anya Hindmarch構思，香港設計中心策展。主體是一個飄浮的紅色心形裝置；在各區也有小型裝置「快閃」活動，包括在旺角花墟、大埔林村許願廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等地展出，每個地點會快閃一日，每天早上於香港設計中心網站上公布詳情。