業界嘆零售市道整體低迷 預測復常不切實際

遊客拒再高消費 港人北上食玩買 本港近期經濟疲弱，零售市道亦受影響。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨日表示，初步數據反映，在新春假期期間，遊客帶動本港化妝品及鐘錶珠寶銷售有低雙位數升幅，惟遊客普遍的消費力仍然不夠強，此現象在全面通關時已出現，故要恢復疫情前水平仍有距離。她又指，本地消費較弱，超市、電器等更出現單位數以至低雙位數跌幅。對於零售市道何時才能夠回到疫情前水平，她認為有關預測是不切實際。

謝邱安儀表示，疫後全面通關的首個農曆新年，因應花車巡遊及煙花匯演等活動，帶動訪港遊客的人數上升，化妝品、名鐘錶珠寶等的零售數字，均錄得低雙位數溫和升幅。

超市電器傢俬跌幅高至雙位數 但她稱，自去年全面通關開始，在不同的長假期例如五一長假期、暑假等，均可見遊客偏向購買低價、低消費、日常生活的產品等，與疫情前遊客來港的高消費力、購買高單價產品、奢侈品等不同，反映了旅客的消費力有減弱情況。她指，即便協會會員都認為鐘錶珠寶及化妝品的銷情，比去年農曆新年有一定升幅，但相較疫情前仍有距離。

本地市場方面，她指因應市民外遊及北上消費風潮、探親等影響，本地零售類別表現較為普通甚至疲弱，包括超市、電器和傢俬等，普遍呈單位數以至低雙位數的跌幅。

對於零售市道是否已恢復至疫情前。謝邱安儀指出，現時零售數字大約屬疫情前的70%至80%，雖然去年12月有個別類別零售商的銷售水平曾短時間回到疫情前，但若計及整體平均數字，則仍未恢復至疫情前水平。至於何時才能恢復疫情前水平，她坦言有關預測屬不切實際，因為現時本港環境，包括整體市況及零售方面都已經轉變。