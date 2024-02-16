積分獎賞投訴倍增 一個月30宗

【本報訊】消費儲積分成為近年趨勢，惟消委會今年首個月接獲30宗涉及積分獎賞計劃的投訴，較去年同期的12宗倍升。而去年全年則收到379宗投訴，連續兩年上升超過20%，主要涉及換領禮品存貨量欠透明，儲分或使用積分時欠缺彈性等，敦促商戶應提高資訊和條款透明度，清楚列明各項細節並避免更改，以免損害消費者的信心。

蔡先生參加了A商戶定期舉辦的會員積分優惠活動，集滿指定積分便可換取禮品，惟他打算換領禮品時發現心儀禮品已換罄，其後他發現其心儀禮品在A商戶的網店有售，因而懷疑該禮品並非缺貨，並多番向商戶表示不滿，惟A商戶拒絕，蔡遂向消委會投訴。經消委會調停後，商戶願意酌情安排蔡到門市領取其心儀禮品，事件最終得以解決。

商戶拒納實體卡 玩殘八旬翁 年近八旬的李先生最近一次在B商戶購物時，被告知不再接納實體卡，並要求他在手機下載應用程式方可繼續儲分或使用積分，李不滿安排及認為對長者不便，故向消委會尋求協助。經消委會調停後，商戶表示消費者如在使用相關應用程式時遇有疑難，可致電其客戶服務熱線查詢，而所有參與積分優惠計劃的門市亦有職員為消費者提供協助。

溫女士參加由C商場的會員積分換領商場禮券活動，以其積分兌換C商場的電子禮券。當她打算在心儀商店使用電子禮券時，該店表示已不接受C商場的電子禮券，職員解釋該店現只接受實體禮券，惟她要求把其電子禮券更換為實體禮券卻遭拒絕。她不滿條款突然變更，遂向消委會投訴。經消委會調停後，C商場願意為投訴人安排更換實體禮券，事件雖得以解決，但就未有就變更接受電子禮券的商店名單作出解釋。